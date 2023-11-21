Главный тренер Барселоны Хави получил отличные новости перед матчем с Райо Вальекано в 14 туре чемпионата Испании.

Полузащитник "блаугранас" Фрэнки де Йонг может сыграть в предстоящем туре Ла Лиги. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Голландец провел полноценную тренировку с Барселоной и полностью восстановился от травмы, которую получил еще в матче против Сельты в начале сентября. Ожидается, что Хави сможет включить де Йонга в заявку на встречу против Райо Вальекано, которая запланирована на субботу, 25 ноября.

Напомним, что Френки де Йонг в текущем сезоне сыграл лишь в семи матчах за Барселону. В активе полузащитника один забитый гол.

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