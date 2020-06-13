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Барселона получила ультиматум от Мертенса – звезда Наполи сих пор не подписал новый контракт

14:42 27 Читати українською
Барселона получила ультиматум от Мертенса – звезда Наполи сих пор не подписал новый контракт
Дрис Мертенс / фото: Наполи

Нападающий Наполи Дрис Мертенс не намерен переходить в Барселону. Бельгиец еще не определился относительно своего будущего.

Барселона рассматривала Мертенса как альтернативу, если не удастся договориться по трансферу Лаутаро Мартинеса из Интера. Однако, бельгиец сам отказался от перехода, сообщает Nieuwsblad.

Мертенс принял неожиданное решение относительно своего будущего

По информации издания, представители футболиста сообщили руководству каталонского клуба, что Мертенс не хочет быть игроком ротации. Несмотря на 33-летний возраст, Дрис приложит максимум усилий для попадания в состав сборной Бельгии на Евро-2021. В Барселоне шансы на это значительно снизятся.

Ранее сообщалось, что Мертенс может перейти из Наполи в Интер, где завоевать место в составе ему будет значительно проще. Однако впоследствии спортивный директор "партенопейцев" анонсировал продление контракта со своей звездой, но официального подтверждения еще не было.

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