Барселона больше не сможет использовать экономические рычаги, чтобы удовлетворить требования фэйр-плей. Клуб уже получил соответсвующее сообщение от Ла Лиги, утверждает As.

Барселона рискует бесплатно потерять новичка, за которого заплатила огромные деньги

По информации источника, теперь у каталонцев осталось всего два варианта, как решить проблемы с бюджетом. Нужно продавать футболистов и пытаться снизить зарплаты. Только один из этих сценариев поможет, например, зарегистрировать Жюля Кунде или пригласить других игроков.

Напомним, ранее Барселона смогла вписать в требования Ла Лиги трансферы Роберта Левандовски, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена, а также продление контрактов Серхи Роберто и Усмана Дембеле только благодаря продаже своих активов.