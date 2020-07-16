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Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро

19:10 - Читати українською
Барселона получила серьезного конкурента в борьбе за Лаутаро
Лаутаро Мартинес / Reuters

Форвард Интера Лаутаро Мартинес получил новый вариант продолжения карьеры.

Манчестер Сити включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sports.

Барселона близка к подписанию Лаутаро – каталонцы должны сделать два шага для заветного трансфера

Отмечается, что английский клуб рассчитывает подписать аргентинца в качестве долгосрочной замены Серхио Агуэро. Кроме того, "горожане" имеют лучшие шансы осуществить трансфер, чем Барселона, поскольку могут выплатить полную клаусулу.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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