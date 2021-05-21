Для создания новых футболок Nike пообщалась с жителями Каталонии. Их попросили нарисовать то, что было бы характерно для этого региона, сообщает Mundo Deportivo.

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На основе этих рисунков был создан оригинальный дизайн, который понравился руководству клуба. На традиционных сине-гранатовых линиях появились силуэты районов Барселоны.

Третий комплект будет использоваться только в играх Лиги чемпионов. В Ла Лиге и матчах Кубка "блаугранас" выступят в другой форме, которая не понравилась многим фанатам из-за непропорциональных полосок.

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Напомним, в этом году команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в чемпионате окончательно потеряла шансы на титул. "Кулес" занимают третье место в Ла Лиге, отставая на семь очков от Атлетико Мадрид и на пять – от Реала.

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