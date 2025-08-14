Барселона получила ответ от медкомиссии относительно травмы тер Штегена, на кону – заявка Гарсии
Медкомиссия Ла Лиги признала травму вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена соответствующей критериям долгосрочного восстановления.
Барселона объявила, что сможет зарегистрировать Жоана Гарсию, информирует официальный сайт каталонского клуба. Медицинская комиссия Ла Лиги постановила, что травма тер Штегена соответствует критериям долгосрочного восстановления согласно действующему регламенту. В четверг, 14 августа, клуб приступит к оформлению регистрации Жоана Гарсии в Ла Лиге.
Ранее "блаугранас" прислали в Ла Лигу медицинский отчет, что касается операции на спине Марка-Андре тер Штегена – сообщалось, что немецкий вратарь пропустит до четырех месяцев. Одобрение этого заключения позволит Барселоне зарегистрировать новичка, используя часть зарплаты тер Штегена.
