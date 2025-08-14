Барселона объявила, что сможет зарегистрировать Жоана Гарсию, информирует официальный сайт каталонского клуба. Медицинская комиссия Ла Лиги постановила, что травма тер Штегена соответствует критериям долгосрочного восстановления согласно действующему регламенту. В четверг, 14 августа, клуб приступит к оформлению регистрации Жоана Гарсии в Ла Лиге.

Звезда Барселоны раскрыл ситуацию относительно своего будущего в АПЛ и объяснил загадочное сообщение о тер Штегене

Ранее "блаугранас" прислали в Ла Лигу медицинский отчет, что касается операции на спине Марка-Андре тер Штегена – сообщалось, что немецкий вратарь пропустит до четырех месяцев. Одобрение этого заключения позволит Барселоне зарегистрировать новичка, используя часть зарплаты тер Штегена.

"Каждый день ждал известия о смерти родных": надежда Кройфа и сосед Гвардиолы, который сбежал от войны и любил забивать Реалу