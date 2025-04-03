Дани Ольмо и Пау Виктор смогут продолжить выступления за Барселону до конца текущего сезона.

Высший спортивный совет (CSD) принял решение в пользу Барселоны в споре с Ла Лигой относительно лицензий Дани Ольмо и Пау Виктора, разрешив им играть до конца сезона, сообщает AS.

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Это решение было озвучено после того, как Ла Лига и Федерация футбола Испании отозвали лицензии игроков из-за нарушения финансовых правил клуба, в частности, несвоевременное завершение сделки с продажей VIP-лож на новом Камп Ноу.

Предоставив в январе обоим футболистам временное разрешение продолжать играть, CSD признала, что комитет, который отказал в лицензиях, не имел полномочий принимать такое решение. Это стало основной причиной вынесения положительного вердикта в пользу Барселоны. Правительство защитило обоих игроков от возможных серьезных последствий, таких как невозможность выполнять свою работу. Ла Лига еще может обжаловать это решение, но шансы на положительный исход – минимальны.

К слову, сейчас Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 66 очков.

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