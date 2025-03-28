Участие Иньиго Мартинеса в игре против Осасуны было согласовано с федерацией футбола Испании.

Федерация футбола Испании дала официальный комментарий относительно участия Иньиго Мартинеса в перенесенном матче 27 тура Ла Лиги против Осасуны (3:0), сообщает Mundo Deportivo.

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Осасуна после поединка отправила жалобу, требуя разъяснения в федерации относительно прецедента, ссылаясь на 5 статью ФИФА, которая запрещает участие травмированных сборников в матчах клуба через менее чем 5 дней после последней игры национальной команды, если официальная структура не уволит игрока.

Испанская федерация подтвердила, что уволила Мартинеса еще 17 марта, объявив об изменениях в заявке из-за травм и вызове Дина Хёйсена на место 33-летнего защитника Барселоны. Именно поэтому каталонцы избежали технического поражения.

Напомним, что Иньиго Мартинес в текущем сезоне сыграл 35 матчей во всех турнирах за Барселону, забив 3 раза и сделав 5 результативных передач.

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