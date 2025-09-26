Нападающий Барселоны Рафинья не сможет помочь команде в ближайшее время.

Рафинья вышел в стартовом составе Барселоны с Овьедо. Впрочем, Ханси Флику пришлось заменить игрока на 66 минуте.

Как сообщает Mundo Deportivo сообщает, что футболист испытывает боль в подколенном сухожилии. На первый взгляд, у нападающего Барселоны нет серьезной травмы, но "кулес" все еще ждет результатов тестов.

Карлос Монфорт проинформировал, что Рафинья не тренировался с партнерами по команде, а остался в тренажерном зале. Ламин Ямаль и Алехандро Бальде провели коллективную тренировку.

В ближайшие дни Барселону ждут два непростых матча. В воскресенье, 28 сентября, команда Флика сыграет в Ла Лиге против Реал Сосьедада, а в среду, 1 октября, против ПСЖ в Лиге чемпионов. Пока не известно, сможет ли Рафинья принять участие в этих противостояниях.

