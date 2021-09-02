Бешикташ может стать следующим клубом Пьянича ближайшее время, сообщает Fichajes. Барселона уже ведет переговоры с турками за боснийца.

Пьянич отказался переходить из Барселоны в Зенит – хавбек рискует потерять часть зарплаты

Переход должны согласовать оперативно, ведь трансферное окно в Турции закрывается в полночь 3 сентября. Интересно, что сам Миралем надеется остаться в Барселоне минимум до января.

К слову, босниец перебрался в "блаугранас" прошлым летом и сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену. В текущей кампании Куман не рассчитывает на хавбека, не выпустив его еще ни разу на поле.

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