Барселона получила мощное усиление перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов: "I'm back"
Главный тренер Барселоны Ганси Флик сможет рассчитывать на ключевого игрока.
Ламин Ямаль получил травму паха в начале сентября находясь в расположении сборной Испании. Вингер пропустил матчи Барселоны с Валенсией (6:0), Ньюкаслом (2:1), Хетафе (3:0) и Овьедо (3:1).
В своих соцсетях Ламин Ямааль опубликовал фотографию, сопроводив ее подписью: "Хей! Я вернулся". Это означает, что испанец сможет принять участие в матче против ПСЖ во втором раунде основной стадии Лиги чемпионов.
К слову, Барселона будет принимать ПСЖ в ЛЧ в среду, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
