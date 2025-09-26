Ламин Ямаль получил травму паха в начале сентября находясь в расположении сборной Испании. Вингер пропустил матчи Барселоны с Валенсией (6:0), Ньюкаслом (2:1), Хетафе (3:0) и Овьедо (3:1).

Левандовски забил более 100 голов быстрее, чем в 20-летнем возрасте – феноменальная статистика форварда Барселоны

В своих соцсетях Ламин Ямааль опубликовал фотографию, сопроводив ее подписью: "Хей! Я вернулся". Это означает, что испанец сможет принять участие в матче против ПСЖ во втором раунде основной стадии Лиги чемпионов.

К слову, Барселона будет принимать ПСЖ в ЛЧ в среду, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона в тяжелом матче дожала Овьедо – вратарь повторил легендарный ляп Шовковского, замены Флика перевернули игру