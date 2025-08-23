Барселона определилась со списком игроков для гостевого матча 2-го тура Ла Лиги против Леванте.

Пресс-служба каталонского клуба обнародовала заявку, в которую вошли 22 футболиста.

Главная новость – возвращение Роберта Левандовски, который залечил травму. Впрочем, Барселона не успела заявить защитника Жерара Мартина. Также недоступен Фрэнки де Йонг, но здесь оказия приятная – у нидерландца родился второй ребенок.

Матч Леванте – Барселона состоится уже сегодня (23 августа), стартовый свисток в 22:30 по киевскому времени. Напомним, "кулес" начали чемпионат разгромной победой над Мальоркой (3:0).

