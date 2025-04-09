Главный тренер Барселоны Ханси Флик объявил список игроков, которые сыграют против Боруссии Д в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Наставник "кулес" включил в заявку 23 игроков, которые смогут сыграть против дортмундцев в ЛЧ. Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.

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В состав "блаугранас" вернулся Иньиго Мартинес, который пропускал встречу с Бетисом в Ла Лиге из-за небольшого повреждения. С другой стороны, Барселона не сможет рассчитывать на Дани Ольмо, тер Штегена, Марка Касадо и Марка Барналя. Все четверо до сих пор находятся в лазарете.

Напомним, Барселона и Боруссия Д сыграют сегодня, 9 апреля, в четвертьфинале Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Боруссия Д: анонс четвертьфинала Лиги чемпионов