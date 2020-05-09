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Барселона получила еще один вариант для продажи защитника – его судьбу решит тренер

20:49 29 Читати українською
Барселона получила еще один вариант для продажи защитника – его судьбу решит тренер
Тодибо против Интера / Getty Images

Руководство Барселоны продолжает строить трансферные планы на ближайшее окно.

Главному тренеру Кике Сетьену нужно определиться относительно дальнейшей судьбы Жана-Клера Тодибо, информирует Mundo Deportivo.

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Барселона отдала молодого француза в Шальке на правах аренды до конца сезона. В контракте была прописана сумма выкупа за 25 млн евро, однако немцы не собираются ее активировать. Тодибо вернется в Барселону и попытается доказать Сетьену свои претензии на место в команде. Если центрбек не поразит тренера, то будет искать новое место работы. Список претендентов пополнила Рома, которая надеется заменить Криса Смоллинга.

Напомним, Тодибо перешел из Тулузы в Барселону в январе 2019 года за 1 млн евро.

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