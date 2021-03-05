Звездный чех может перебраться на Камп Ноу летом, сообщает Todofichajes.

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Вероятный президент "блаугранас" Жоан Лапорта начал строить трансферные планы на лето. Соучек якобы стал приоритетным вариантом для нового проекта Барсы, хотя Вест Хэм попросит за него не менее 30 млн евро. Команда Лапорты планирует подписать лидера "молотков" за средства, вырученные от продажи Миралема Пьянича. Босниец не смог закрепиться в основе каталонцев и, очевидно, будет искать новую команду в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Томаш Соучек провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. В Лондон он перебрался в прошлом году за 16,2 млн евро.

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