Инсинье заинтересовал Барселону, информирует Diario Sport. Правда, каталонцы еще не контактировали с Наполи о трансфере.

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Серьезная работа над переходом начнется тогда, когда из команды уйдут несколько игроков атаки, ведь "блаугранас" должны заработают достаточную сумму на этих трансферах. Инсинье же пока продолжает вместе со сборной Италии выступать на Евро-2020 и не отвлекается на слухи.

К слову, в прошлом сезоне Лоренцо сыграл 49 матчей за неаполитанцев, в которых отметился 19-ю голами и 11-ю результативными передачами. Его контракт с Наполи завершается следующим летом.

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