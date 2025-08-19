Барселона прекрасным роликом презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26.

Барселона в своих соцсетях показала новый комплект экипировки. Новая форма разработана в оранжевых цветах.

Разработчики вдохновились оранжевой формой 2009 года, в которой "блаугранас" выиграла Клубный ЧМ. Последний раз, когда Барселона использовала похожий оттенок был сезон 2014/15. Тогда "кулес" оформила требл, выиграв Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании под руководством Луиса Энрике.

Комплект "блаугранс" представили роликом, где показаны прошлые и нынешние победы Барселоны, и радость фанатов. Похожим образом представляли свою форму Карпаты.