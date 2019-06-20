Барселона поедет в мини-тур в США

Руководство испанской Барселоны решило поехать в Соединенные Штаты в предсезонный мини-тур.

Соединенные Штаты станут следующим пунктом назначения каталонцев после поездки в Азию в июле, сообщает Marca.

Де Лигт окончательно отказал Барселоне – известна причина

Подопечные Эрнесто Вальверде посетят США в августе, чтобы сыграть два матча против Наполи (7 и 10 августа). Первый поединок состоится на Хард Рок Стэдиуме в Майами, второй – на стадионе в Мичигане.

Кроме того, во время азиатского турне Барселона сыграет против Челси в Токио (23 июля), а также с Виссел Кобе на домашнем стадионе команды Андреса Иньесты, Давида Вильи и Ко (27 июля).

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро