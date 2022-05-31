Барселона подыскала забивную альтернативу Левандовски
Нападающий Монако и сборной Франции Виссам Бен-Еддер в очередной раз оказался на радарах "блаугранас".
31-летний форвард этим летом может сменить клубную прописку, хотя его контракт с Монако рассчитан до 2024 года. В частности, за ним внимательно следит Барселона, информирует GFFN со ссылкой на L'Équipe.
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Виссам находится на радарах испанского гранда уже давно – еще со времен выступлений за Севилью в 2016-2019 годах. Каталонцы вернулись к возможному подписанию форварда на фоне лучшего сезона в его карьере (32 гола и 7 ассистов во всех турнирах).
Напомним, что Барселона хочет подписать Роберта Левандовски. Трансфер польского форварда является приоритетным, поэтому Бен-Еддер является второстепенной опцией.
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