Нападающий Монако и сборной Франции Виссам Бен-Еддер в очередной раз оказался на радарах "блаугранас".

31-летний форвард этим летом может сменить клубную прописку, хотя его контракт с Монако рассчитан до 2024 года. В частности, за ним внимательно следит Барселона, информирует GFFN со ссылкой на L'Équipe .

Левандовски не по карману – Барселона получила ультиматум от Ла Лиги из-за попыток купить форварда Баварии

Виссам находится на радарах испанского гранда уже давно – еще со времен выступлений за Севилью в 2016-2019 годах. Каталонцы вернулись к возможному подписанию форварда на фоне лучшего сезона в его карьере (32 гола и 7 ассистов во всех турнирах).

Напомним, что Барселона хочет подписать Роберта Левандовски. Трансфер польского форварда является приоритетным, поэтому Бен-Еддер является второстепенной опцией.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги