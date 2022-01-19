Француз был успешно прооперирован после травмы плюсневой кости, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Ориентировочный срок восстановления – 3 месяца. Это ставит крест на надеждах Барселоны избавиться от Умтити в зимнее трансферное окно. 28-летнему чемпиону мира активно искали варианты для аренды, однако тяжелая травма окончательно уничтожает интерес потенциальных претендентов на игрока.

Напомним, недавно Барселона продлила контракт Умтити до лета 2026-го с уменьшением зарплаты. В текущем сезоне защитник провел всего один матч и результативными действиями не отмечался.

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