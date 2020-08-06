Барселона подтвердила переход бразильского форварда – клаусула составляет 300 млн евро

Контракт бразильца рассчитан до 30 июня 2025 года, информирует официальный сайт каталонского гранда.

Лестер готов выложить сумасшедшую сумму за новичка Барселоны – он еще не играл на Камп Ноу

Сан-Паулу получил за Майю 4,5 млн евро. Барселона еще в начале года отдала бразильскому клубу 1 млн евро за первоочередное право на приобретение игрока, а теперь "блаугранас" воспользовались им, доплатив еще 3,5 млн. Каталонцы прописали шальную клаусулу для новичка – 300 млн евро.

Добавим, что Майя так и не провел ни одного матча за первую команду Сан-Паулу, ограничиваясь выступлениями на уровне U-20. Сейчас молодой бразилец будет играть в Барселоне Б.

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