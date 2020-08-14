Барселона подтвердила коронавирус в Умтити

Барселона не смогла уберечь своих игроков от пандемии.

Защитник каталонского гранда Самюэль Умтити сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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26-летнего француза сразу изолировали и повторно проверили всех, кто с ним контактировал. Самюэль чувствует себя хорошо и симптомов не имеет. В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити часто страдал от травм и сыграл лишь в 13-ти матчах.

Напомним, сегодня, 14 августа Барселона встретится с Баварией в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

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