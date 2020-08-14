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Барселона подтвердила коронавирус в Умтити

21:30 - Читати українською
Барселона подтвердила коронавирус в Умтити
Самюэль Умтити / Фото ФК Барселона

Барселона не смогла уберечь своих игроков от пандемии.

7’ Дэвид Алаба
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер

Защитник каталонского гранда Самюэль Умтити сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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26-летнего француза сразу изолировали и повторно проверили всех, кто с ним контактировал. Самюэль чувствует себя хорошо и симптомов не имеет. В прошлом сезоне Ла Лиги Умтити часто страдал от травм и сыграл лишь в 13-ти матчах.

Напомним, сегодня, 14 августа Барселона встретится с Баварией в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

blog_ava
Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
08:00
8147
Теги
Барселона - Бавария Барселона Барселона Испания коронавирус
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