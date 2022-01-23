Клуб подталкивает 19-летнего форварда к операции, сообщает Marca.

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Фати только что восстановился от предыдущей травмы, но сразу получил повреждение в матче против Атлетика. Представители Барселоны встречались с родителями нападающего, чтобы обсудить дальнейший план действий. Врачи настаивают на хирургическом вмешательстве, однако сам Ансу не уверен в необходимости такого лечения. Он пропустит около 2 месяцев, а операция может выбить его на еще более длительный срок.

В текущем сезоне Фати провел 10 матчей и отличился 5 голами.

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