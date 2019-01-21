Барселона подпишет Кевина-Принса Боатенга – игрок прибудет на медосмотр в ближайшее время

Барселона близка к завершению трансфера атакующего хавбека Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.

Атакующий хавбек Сассуоло Кевин-Принс Боатенг все же продолжит карьеру в Барселоне. 31-летний ганец уже попрощался с партнерами по команде и вечером должен прибыть в Испанию на медобследование, сообщает Marca.

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Как отмечает издание, Боатенг перейдет в ряды "блаугранас" на правах аренды до конца сезона 2018/19. У Барселоны будет опция выкупа игрока за 8 млн евро. Эрнесто Вальверде планирует использовать ганца в роли вингера или центрфорварда в качестве альтернативы Луису Суаресу.

Боатенг уже выступал в Примере в составе Лас-Пальмаса (10 голов в 28 матчах), поэтому знаком с испанскими реалиями.

Контракт Боатенга с Сассуоло рассчитан до лета 2021 года. В текущем розыгрыше Серии А 31-летний экс-игрок Милана, Боруссии Д, Айнтрахта, Шальке и еще нескольких клубов забил 4 гола в 13 поединках.

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