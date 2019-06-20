Барселона подписала сына агента Френки де Йонга

Каталонцы удивили неожиданным трансфером малоизвестного игрока.

Барселона на официальном сайте объявила о подписании соглашения с Майком ван Бейненом.

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20-летний защитник перешел в каталонский клуб на правах свободного агента, до этого он выступал за Бреду. Соглашение нидерландца рассчитано до конца сезона-2020/21, сумма отступных составляет 100 миллионов евро. Он будет выступать за Барселону Б.

По информации Mundo Deportivo, отец футболиста, Али Дурсун, является агентом полузащитника Френки де Йонга, который ранее перешел в Барселону из Аякса.

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