toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Барселона подписала сына агента Френки де Йонга

20 июня 22:19 173 Читати українською
Барселона подписала сына агента Френки де Йонга
Майк ван Бейнен / Фото официального сайта Барселоны

Каталонцы удивили неожиданным трансфером малоизвестного игрока.

Барселона на официальном сайте объявила о подписании соглашения с Майком ван Бейненом.

Барселона сделала ставку на Дембеле и отказалась от идеи возвращения Неймара

20-летний защитник перешел в каталонский клуб на правах свободного агента, до этого он выступал за Бреду. Соглашение нидерландца рассчитано до конца сезона-2020/21, сумма отступных составляет 100 миллионов евро. Он будет выступать за Барселону Б.

По информации Mundo Deportivo, отец футболиста, Али Дурсун, является агентом полузащитника Френки де Йонга, который ранее перешел в Барселону из Аякса.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

blog_ava
Реал сделал ПСЖ предложение по Неймару – весомая сумма плюс один из игроков
20 июня
928
Теги
Трансферы Барселона Барселона Испания Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Бреда Бреда Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
34
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук