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Барселона подписала Эмерсона, который до конца сезона будет играть за Бетис – на него претендовал Шахтер

31 января 21:17 233 Читати українською
Барселона подписала Эмерсона, который до конца сезона будет играть за Бетис – на него претендовал Шахтер
Эмерсон Апаресидо / фото из соцсетей

Защитник бразильского Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо продолжит карьеру в чемпионате Испании.

За переход бразильца Барселона заплатит Атлетико Минейро 12 млн евро. Эмерсон станет полноценным игроком каталонцев только летом, а его контракт рассчитан на 5 лет, сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

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Кроме того, бразильский клуб решил не оставлять футболиста в команде до лета и отдал его в аренду в Бетис.

В нынешнем сезоне Эмерсон, на которого также претендовал Шахтер, сыграл за Атлетико Минейро 23 поединка, в которых забил 1 гол.

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В данный момент защитник находится в составе сборной Бразилии на Копа Америка-2019 U-20, где вместе с командой успешно пробился во второй групповой раунд.

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Испания Барселона Барселона Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Бетис Бетис Атлетико Минейро Атлетико Минейро Эмерсон Апаресидо Эмерсон Апаресидо
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