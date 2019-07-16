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Барселона подписала Игора

15:55 224 Читати українською
Барселона подписала Игора
Игор Силва / Фото Alamy

Каталонский клуб продолжает усиливаться молодыми талантами.

Барселона оформила трансфер защитника Игора Силвы, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона подписала молодого форварда Вест Бромвича за смешную сумму

Игрок защищал цвета бразильского клуба Вольта Редонда. 18-летний Игор выступать за юниорскую команду каталонцев Хувениль А.

Бразильцы получат компенсацию за своего таланта в размере 350 тысяч евро. Контракт новичка с "блаугранас" рассчитан на 5 лет.

После 12-ти туров бразильской Серии С Вольта Редонда находится на второй строчке группы В.

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