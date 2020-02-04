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Барселона подписала аргентинского таланта Рамоса

22:58 56 Читати українською
Барселона подписала аргентинского таланта Рамоса
Сантьяго Рамос / Фото ФК Барселона

Барселона продолжает поиски талантов по всему миру.

Руководство Барсы договорилось с Бока Хуниорс по трансферу защитника Сантьяго Рамоса, сообщает официальный сайт клуба.

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Контаркт 18-летнего таланта с "блаугранас" рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 2. Выступать Сантьяго будет за Барселону Б. Клаусула аргентинца составляет 60 млн евро, а если ему удастся пробиться в главную команду – 100 млн.

Барселона Б находится на второй строчке третьего по силе дивизиона Испании, отставая от лидера на три очка.

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