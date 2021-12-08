Нападающий Барселоны Усман Дембеле летом может оказаться в Челси.

Усман Дембеле не спешит продлевать контракт с Барселоной, и каталонцы считают, что в переговоры вмешался Челси, сообщает Mundo Deportivo.

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Наставник лондонского клуба когда-то работал с французским форвардом в Борусии Д. Поскольку действующий контракт Усмана с Барсой заканчивается летом, Челси может перехватить звездного игрока бесплатно.

По правилам трансферного рынка, другие клубы могут вести переговоры с Дембеле за полгода до конца нынешнего соглашения (т.е. с 1 января).

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