Барселона подготовила срочный шорт-лист игроков, которые могут заменить травмированного Суареса

Барселона вынуждена искать усиление уже во время зимнего трансферного окна.

Форвард Барсы Луис Суарес из-за операции рискует уже не сыграть в нынешнем сезоне, поэтому каталонцы в срочном порядке ищут замену уругвайцу, сообщает Mundo Deportivo.

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В список каталонцев вошел нападающий Жироны Кристиан Стуани, за которого сумма отступных составляет 25 млн евро. Вторым в шорт-лист попал форвард Осасуны Есекиель Авила. А замыкает тройку нападающий Интера Габриэль Барбоза, который сейчас защищает цвета Фламенго на правах аренды.

Приоритетной целью Барсы остается игрок Интера Лаутаро Мартинес, но в лагере "блаугранас" понимают, что зимой подписать аргентинца не получится.

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