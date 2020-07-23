Барселона подготовила обмен по схеме 2 на 1 с Манчестер Сити – знаменитый агент в деле

"Блаугранас" продолжают борьбу за Эрика Гарсию, утверждает Sport.es.

Отаменди получил неожиданное предложение из Испании

Барса пытается вернуть своего воспитанника из Англии. У центрбека есть еще год по контракту с "горожанами", но он якобы хочет покинуть Этихад. Клубы пытаются найти взаимопонимание и оформить трансфер без лишних финансовых затрат. Как следствие, возникла идея большого обмена: Сити получит фулбека Нелсона Семеду, а каталонцы Гарсию и Жоау Канселу.

Появление крайних защитников обеих команд в сделке – идея Мендеша. Агент ведет дела и Семеду, и Канселу. Оба исполнителя не против сменить клубную прописку. Правда, мегаобмен станет возможным только в августе – после завершения Лиги чемпионов.

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