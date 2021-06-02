Главный тренер Барселоны Рональд Куман вскоре может получить награду за свой первый год работы в Каталонии.

Правление клуба во главе с Жоаном Лапортой довольно развитием команды и подготовило для Кумана новый контракт, который могут утвердить уже на завтрашнем заседании, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio.

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По информации издания, Куману предложат соглашение до 2023-го года, которое будет содержать пункт продления еще на один сезон в зависимости от результатов. Однако нидерландцу придется пойти на компромисс – часть его зарплаты перестанет быть гарантированной, а перейдет в бонусный фонд.

Напомним, Рональд Куман возглавил Барселону летом прошлого года, подписав контракт на два года. Под руководством 58-летнего специалиста каталонцы выиграли Кубок Испании и на третьем месте завершили Ла Лигу.

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