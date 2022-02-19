Руководство Барселоны готово подписать контракт с Эрлингом Холандом на 5 лет, сообщает Diario Sport.

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Норвежскому форварду обещают зарплату 20 млн евро в год, а также бонусы от личных и командных успехов. Каталонцы уже выходили на агента звезды Борусии Д Мино Райолу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 150 млн евро.

В нынешнем сезоне Холанд провел 20 матчей, в которых отличился 23 голами и 6 ассистами. Одним из претендентов на Эрлинга также называют мадридский Реал.

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