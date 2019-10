Барселона поддержала осужденных организаторов референдума о независимости Каталонии

"Футбольный клуб Барселона одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, с целью защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее.

Так же, как превентивное заключение не помогло решить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма – это не решение.

Слезы после Ливерпуля, эмоциональные установки Вальверде – Барселона опубликовала трейлер фильма о жизни внутри клуба

Решение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно посредством политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров.

Барселона также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы", –говорится в заявлении, опубликовиний в официальном твиттере каталонского клуба.

Отметим, что среди всех осужденных максимальный срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас – 13 лет. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 9 до 12 лет.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD