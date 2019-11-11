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Барселона подаст апелляцию насчет желтой карточки Месси в матче с Сельтой

22:06 32 Читати українською
Барселона подаст апелляцию насчет желтой карточки Месси в матче с Сельтой
Лионель Месси / Marca

Каталонский клуб не желает соглашаться с желтой карточкой, полученной Лионелем Месси в матче 13-го тура Ла Лиги.

23’ Лионель Месси
45+1’ Лионель Месси
48’ Лионель Месси
86’ Серхио Бускетс
 
Лукас Оласа 42’
23’ Лионель Месси
42’ Лукас Оласа
45+1’ Лионель Месси
48’ Лионель Месси
86’ Серхио Бускетс

Барселона подала апелляцию на желтую карточку Лионеля Месси, сообщает Marca. Добавляется, что каталонцы предоставили доказательства невиновности аргентинца.

Эффектный хет-трик Месси в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4: 1

Также отмечается, что решение по поводу отмены желтой карточки Месси должно быть принято в среду.

Напомним, аргентинский форвард был предупрежден на 40-й минуте матча с Сельтой, после чего галисийцы забили мяч со штрафного. Впрочем, сам Месси отметился хет-триком и помог Барселоне победить со счетом 4:1.

К слову, в нынешнем сезоне аргентинец забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 11 матчах за "блаугранас" во всех турнирах.

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