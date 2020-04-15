"Барселона подарила мне жизнь, когда я умирал от коронавируса": экс-голкипер каталонцев успешно преодолел болезнь

Знаменитый турецкий вратарь Рюштю Речбер рассказал об успешной борьбе с COVID-19.

Напомним, недавно 46-летний бывший голкипер Барселоны и сборной Турции поборол опасную болезнь и был выписан из больницы.

"Поддержка моих близких была на самом деле фантастической. Это помогло мне преодолеть недуг, ведь мы знали, как выиграть эту битву. Барселона помогала мне как во время пребывания в больнице, так и потом, когда я оказался дома. Я не забуду того, что Барса сделала для меня, когда я умирал от коронавируса. Она подарила мне жизнь.

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Я всегда в распоряжении Барселоны. Хочу бесконечно поблагодарить всех в клубе, особенно президента Бартомеу", – цитирует голкипера AS.

К слову, Рюштю Речбер является рекордсменом турецкой сборной по количеству проведенных матчей – 120 поединков. Клубную карьеру он провел в Антальяспоре, Фенербахче, Барселоне и Бешикташе.

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