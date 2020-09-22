Манчестер Юнайтед активизировался в переговорах щоджо подписания чемпиона мира, информирует Daily Record.

Барселона отдала своего игрока в клуб-открытие Лиги чемпионов

Барселона не была настроена отпускать Дембеле в текущее межсезонье, но сложная финансовая ситуация заставляет каталонцев менять свою позицию. МЮ хочет арендовать француза на один сезон. "Блаугранас" примут такой вариант только при одном условии – пункт об обязательном выкупе за 100 млн евро следующим летом. Контракт Дембеле завершается в 2022 году, поэтому Барселона собирается окончательно определиться относительно планов на форварда.

Сезон 2019/20 сложился для француза ужасно – постоянные травмы, 9 матчей и всего один гол во всех турнирах.

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