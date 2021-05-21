Каталонцы проявляют серьезный интерес к Пау Торресу, но стоимость трансфера обойдется каталонцам не менее, чем в 60 млн евро, информирует Mundo Deportivo.

Ювентус может заменить Роналду форвардом Барселоны

Отмечается, что "блаугранас" будет достаточно сложно приобрести Торреса в нынешнем финансовом положении. Конкуренцию Барселоне составит Реал, который планирует заменить Серхио Рамоса. Кроме испанских грандов, на защитника претендуют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Добавим, что Пау Торрес провел 42 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

Реакция на вылет из ЛЧ: Реал выставил на продажу шесть игроков и хочет Алабу, Холанда, Мбаппе и ещё трех звезд