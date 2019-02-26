Барселона поборется с Реалом за Ло Чельсо – он стал открытием Ла Лиги в текущем сезоне

Реал и Барселона проведут очередное Класико, но на этот раз уже на трансферном рынке.

Хавбек ПСЖ Джованни Ло Чельсо, который проводит текущий сезон на правах аренды в Бетисе, стал желанной целью для испанских грандов, сообщает El Confidencial.

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Бетис имеет возможность выкупить права на 21-летнего игрока у парижан за 22 млн евро и перепродать его дороже.

Барселона и Реал летом попытаются приобрести аргентинца, предложив Бетису своих исполнителей. Каталонцы, кроме 22 млн евро, хотят добавить к соглашению своего защитника Хуана Миранду. Королевский клуб в придачу к деньгам предложит форварда Мариано Диаса.

В текущем сезоне Примеры Ло Чельсо провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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