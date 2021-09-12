Барселона стремится вернуть на Камп Ноу 23-летнего испанца. Каталонцы даже могут предложить "быкам" 70 млн евро, сообщает Marca.

Барселона осталась без Брейтуэйта до конца года – ужасные потери соперника Динамо в Лиге чемпионов

С "блаугранас", которые уже якобы согласовали контракт с Ольмо, за игрока поборются еще три европейских гранда: Манчестер Юнайтед, Бавария и Ювентус. Лейпциг же готов продать Дани, но пока не спешит, ведь ожидает, что тот еще вырастет в цене.

Напомним, Дани Ольмо является воспитанником Барселоны. За Лейпциг испанец выступает с января 2020-го, а в прошлом сезоне провел 46 матчей (7 голов и 12 ассистов).

"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем