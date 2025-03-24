Женская команда Барселоны С под руководством Ивана Молпесереса одержала победу со счетом 30:0 над Серданьолой Вальес в 23-м туре женской категории Каталония. Как информирует Marca, Ноа Ортега забил 9 голов в матче. Благодаря этому результату Барселона продолжает лидировать в турнирной таблице с 67 очками (22 победы и 1 ничья), на 9 очков опережая Матаро. Разница мячей каталонцев составляет 154:6.

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Этот результат возобновил дебаты о том, следует ли вносить изменения, чтобы подобное не повторилось. Разгром Барселоны С возродил дискуссию о том, как добиться равенства в спорте, особенно в молодежном, чтобы избежать подобных результатов.

Игрок молодежной команды Эстудиантес, а также судья Федерации баскетбола Мадрида Хуан Батлье Бернардо представил систему, призванную положить конец избиениям в массовом спорте. Он создал новый формат соревнований, ориентированный на массовый спорт, который можно адаптировать к видам спорта для взрослых, чтобы повысить конкурентоспособность команд.