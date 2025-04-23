Во вторник, 22 апреля, состоялся матч 33-го тура Ла Лиги между Барселоной и Мальоркой (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Мальорка приехала на Монжуик играть вторым номером, но никак не парковать автобус. Команда Аррасате контратаковала и создавала Щенсны редкие, но серьёзные неприятности – в первом тайме польский вратарь сделал два отличных сэйва, а на 44-й минуте Матеу Жауме даже отправил мяч в сетку его ворот, но судейская бригада это взятие справедливо отменила из-за небольшого офсайда.

"Я не слышал свиста в адрес Мбаппе": Анчелотти раскрыл главную проблему Реала

Хорошие моменты отличиться были у Гави, Ольмо и Ансу Фати (по мнению журналистов Marca, он провёл свой лучший матч в сезоне), который вышел в стартовом составе. Но вне зависимости от исхода встречи вратарь Мальорки Лео Роман должен был быть признан лучшим игроком матча.

Стоило командам вернуться с перерыва, как Барселона забила. Ольмо получил пас от Эрика Гарсии с правого фланга и не стал смещаться или обыгрывать защитников – он пробил из-под них в дальний нижний от себя угол.

Так "блаугранас", играя не самым основным составом, не только довела своё преимущество над Реалом в турнирной таблице до 7 очков, но и сохранила силы на субботний финал Кубка Испании.

Валенсия в родных стенах сыграла вничью с Эспаньолом