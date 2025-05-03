Барселона может прибегнуть к ротации состава в игре с Вальядолидом в рамках 34-го тура Ла Лиги.

После напряженного первого полуфинального матча с Интером (3:3) Ганси Флик планирует дать небольшой отдых лидерам в чемпионате Испании, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу, сообщает Mundo Deportivo.

Интер подтвердил травму главной звезды – участие в ответном полуфинале ЛЧ против Барсы будет чудом

В частности тренерский штаб каталонцев хочет выпустить во втором тайме против Вальядолида дебютанта Дани Родригеса, если не произойдет сенсации и "кулес" будут иметь комфортное преимущество в счете во время встречи.

19-летний испанец выступает преимущественно на левом фланге атаки, но может сыграть на противоположной стороне и в центре поля. В его активе 10 матчей, 3 гола и 3 ассиста в составе Барселоны Б в текущем сезоне.

Добавим, что Родригес перешел в систему Барселоны в 2020 году из академии Реал Сосьедада. Летом 2024 года испанского вингера пытались переманить топ-клубы АПЛ и Ла Лиги, но Родригес решил остаться в Каталонии, поэтому продлил контракт с "блаугранас" до 2027 года.

Новый Гарринча, герой 8-миллионного хита с Фликом, замена Левандовски: победители Юношеской ЛЧ и не только