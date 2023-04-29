"Блаугранас" должны сбалансировать свои счета, чтобы вписаться в рамки финансового фейр-плей. Для этого им необходимо продать несколько игроков.

Месси готов принять любое предложение Барсы, но оставляет окошко для ПСЖ – журналист раскрыл план Лео

Согласно информации журналистки Fox Sports Argentina Вероника Брунати, каталонцы провели встречу с представителями Ла Лиги, которая закончилась "очень положительно". Барселона намерена сократить зарплатную ведомость на 180 миллионов евро, поэтому планируется летняя распродажа. Руководство уже рассматривает предложения по нескольким игрокам. Каталонцы готовы продать Франка Кессье, Феррана Торреса и Ансу Фати. Также клуб открыт к предложениям по Эрике Гарсии, Рафиньи и Жорди Альбе.

Барселоне необходимо, чтобы Ла Лига одобрила экономический план на сезон-2023/24. Это позволит зарегистрировать контракт Гави, а также каталонцы смогут активнее работать над возвращением Лео Месси. Отмечается, что руководство клуба настроено оптимистично.

El #FCBarcelona necesita la aprobación del plan de viabilidad económica por parte de La Liga para la temporada 2023-24 y para poder inscribir a Gavi y Araújo, la renovación de Balde y el fichaje de Iñigo Martínez . Y CONCRETAR la llegada de LIONEL MESSI . En el club son… — Veronica Brunati (@verobrunati) April 28, 2023

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