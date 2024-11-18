Барселона раздумывает над будущим вратаря Войцеха Щенсны, который недавно присоединился к команде.

Польский голкипер, который возобновил карьеру и подписал соглашение до конца сезона с “кулес”, пока не провел за каталонцев ни одного матча. Основным вратарем в отсутствие травмированного Марка-Андре тер Штегена выступает Иньяки Пенья.

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В Барселоне довольны тем, как поляк подошел к своей роли, сообщает Marca. Он принимает свое положение и усердно работает на случай, если ему придется сыграть. По словам источников, вратарь демонстрирует "образцовое отношение" к делу.

Если изменений не будет, клуб будет вести с польским вратарем переговоры о продлении контракта на еще один сезон.

И Деку, и Ханси Флик понимают, что хорошо иметь трех вратарей на случай, если один из них получит травму или решит уйти.

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