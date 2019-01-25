Барселона планирует продать трех игроков из-за трансфера де Йонга

Трое футболистов могут покинуть Барселону из-за прихода в команду Фрэнки де Йонга.

С приходом в Барселону нидерландского хавбека центральная линия каталонцев стала перенасыщенной. "Блаугранас" хотят разгрузить центр поля, продав нескольких футболистов.

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Речь идет о Денисе Суаресе, Иване Ракитиче и Рафинье. Именно от этих футболистов каталонцы хотят избавиться, сообщает Mirror. При этом Рафинья и Суарес точно покинут клуб, а вот игра Ракитича импонирует Вальверде, поэтому уход хорвата под вопросом.

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Напомним, недавно Барселона оформила трансфер Фрэнки де Йонга, заплатив Аяксу 75 миллионов евро. Голландец присоединится к "блаугранас" летом.