Полузащитник Джорджинио Вейналдум наблюдает как из-за него бьются два топ-клубы.

Барселона планировала уже на следующей неделе объявить о подписании Вейналдума, но в последний момент в переговоры вмешался ПСЖ со соблазнительным финансовым предложением, сообщает Marca.

ПСЖ пытается сорвать трансфер Вейналдума в Барселону

Руководство каталонцев признает, что не может предложить нидерландцу такие же деньги как парижане. Барса пригласит к диалогу главного тренера Рональда Кумана, который работал с Джорджинио в сборной Нидерландов, чтобы убедить хавбека присоединиться именно к каталонцам.

Напомним, Вейналдум покинул Ливерпуль и сейчас находится в статусе свободного агента.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує