Барселона планирует применить "козырь" по Вейналдуму – ПСЖ переманивает нидерландца деньгами
Полузащитник Джорджинио Вейналдум наблюдает как из-за него бьются два топ-клубы.
Барселона планировала уже на следующей неделе объявить о подписании Вейналдума, но в последний момент в переговоры вмешался ПСЖ со соблазнительным финансовым предложением, сообщает Marca.
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Руководство каталонцев признает, что не может предложить нидерландцу такие же деньги как парижане. Барса пригласит к диалогу главного тренера Рональда Кумана, который работал с Джорджинио в сборной Нидерландов, чтобы убедить хавбека присоединиться именно к каталонцам.
Напомним, Вейналдум покинул Ливерпуль и сейчас находится в статусе свободного агента.
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