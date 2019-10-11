Барселона планирует помешать Ливерпулю подписать сенсационного бомбардира ПСВ

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален своей игрой на старте нынешнего сезона привлек внимание нескольких европейских топ-клубов.

Барселона стала очередным претендентом на 20-летнего футболиста, сообщает AS. "Сине-гранатовые" рассматривают юного форварда как одного из кандидатов на роль замены Луису Суаресу.

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Также 20-летний голландец попал в сферу интересов Ливерпуля. Мерсисайдцы верят, что со временем Мален сможет достойно заменить Роберто Фирмино.

Мален на молодежном уровне выступал за Аякс и Арсенал, а в 2017 году перебрался в ПСВ. В нынешнем сезоне Дониэлл принял участие в 9 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счет 10 голов.

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