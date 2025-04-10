Дин Хёйсен из Борнмута заинтересовал не только Реал, но и Барселону.

19-летний центральный защитник Борнмута Дин Хёйсен стал целью для ряда топ-клубов Европы. Долгое время Реал был фаворитом на подписание молодого испанца, но Барселона планирует включиться в гонку за вундеркинда, пишет Fichajes.

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Однако каталонцам будет труднее оформить этот трансфер, ведь сначала придется попрощаться с другими игроками защиты, чтобы улучшить финансовое состояние клуба. В частности клуб планирует выручить 50 миллионов за Рональда Араухо и уже потом заплатить примерно такую же сумму за Хёйсена, которого видят идеальным партнером для Пау Кубарси.

Напомним, что в этом сезоне напарник Ильи Забарного по защите сыграл 29 матчей за "вишен" во всех турнирах и получил дебютный вызов в национальную сборную Испании.

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