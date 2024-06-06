Руководство “кулес” хотело бы усилить линию атаки. Спортивному директору Деку больше всего импонирует нападающий Ливерпуль Луис Диас.

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Как сообщает Mundo Deportivo, из-за финансовых ограничений Барселона должна сначала продать игроков, чтобы насобирать средства на трансфер колумбийца. Ради Диаса "блаугранс" готовы пожертвовать Рафиньей. Бразилец имел предложение от Саудовской Аравии, но отклонил его. Если Деку найдет для вингера новую команду, то Барселона сделает шаг к трансферу Диаса.

Напомним, колумбиец присоединился к Ливерпулю в январе 2022 года. В общем Луис Диас сыграл за мерсисайдцев в 98 матчах во всех турнирах. В его активе 24 гола и 13 результативных передач. Действующее соглашение нападающего с Ливерпулем действует до 2027 года.

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